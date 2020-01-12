Отбор «Земских учителей» начался в Удмуртии

В этом году переехать на село и получить 1 млн рублей смогут 14 педагогов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали прием заявок от педагогов, желающих стать «Земским учителем». Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики, претенденты на 1 млн рублей должны переехать на село и быть младше 55 лет. Финансирование на этот год позволяет выбрать 14 учителей. Прием заявок продлится до 15 апреля.

При определении победителей будет учитываться возможность преподавать несколько предметов, наличие ученой степени и заслуг в педагогической деятельности.

По состоянию на 1 сентября 2019 года потребность в учителях в сельской местности составила 192 человека. Чаще всего в школах не хватает учителей русского языка и литературы, иностранного языка, математики и начальных классов.

«Земский учитель» должен в течение пяти лет отработать на селе или в городе с населением до 50 тыс. человек. В Удмуртии в программу попала и Можга.