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Одну из школ Удмуртии закрыли по требованию Роспотребнадзора

16:30, 16 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:30, 16 июля, 2018
Диана Ворончихина
711
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#дети\n#образование\n#Роспотребнадзор\n#Балезино\n#Удмуртия\n#школа\n#Управления Роспотребнадзора по УР
Фото: ciur.ru
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Проверка выявила, что учреждение не соответствует санитарным требованиям.

Балезино. Удмуртия. В Балезинсокм районе приостановили работу Эркешевской средней школы, где обучаются 60 детей. Как сообщает пресс-служба управление Роспотребнадзора по Удмуртии, учреждение не соответствует требованиям санитарного законодательства.

«На сегодняшний день МБОУ «Эркешевская СОШ» в соответствии с санитарным законодательством не может продолжать учебный процесс в 2018-2019 годах. Учреждение не имеет санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность, пищеблок школы требует реконструкции, в здании школы необходимо провести текущий ремонт», - говорится в сообщении ведомства.

Министерство образования и науки Удмуртии утверждает, что это временная ситуация и до декабря 2018 года в здании будет сделан ремонт.

«Ситуация временная. Как только школьный пищеблок будет реконструирован, а в здании пройдет ремонт и специалисты Роспотребнадзора дадут положительное заключение, дети вновь будут ходить в свою родную школу», - заявила министр Светлана Болотникова.

Сейчас утверждается порядок и объем работ.

Приостановление действия лицензии не повлияет на учебный процесс, утверждают власти. Пока идет ремонт, детей будут ежедневно возить в среднюю школу, которая находится в 13 км в поселке Люк.

16:30, 16 июля, 2018
Диана Ворончихина
711
0
#дети\n#образование\n#Роспотребнадзор\n#Балезино\n#Удмуртия\n#школа\n#Управления Роспотребнадзора по УР

 

 

 


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