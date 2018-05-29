Депутаты Госдумы от Удмуртии прокомментировали введение добровольного изучения родного языка

В Удмуртии сейчас удмуртский язык в школе можно изучать в рамках курса «родного языка».

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Государственной думы от Удмуртии прокомментировали широко обсуждаемые изменения в закон «Об образовании», касающиеся добровольного изучения языков регионов страны. Как рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Андрей Исаев, предложенные поправки вызвали большой спор.

«Законопроект не предполагает сделать родной язык факультативным, он остается по этому законопроекту в системе обязательного образования, но находится в вариативной части. То есть в той части, которая формируется непосредственно субъектом федерации, уставными документами образовательного учреждения, - говорит Исаев. - Нам предстоит найти достаточно серьезный компромисс, который обеспечил бы изучение родных языков, который при этом бы соблюдал основополагающие права наших юных граждан на получение общего образования».

Член комитета по образованию и науке Алексей Загребин отметил, что на Ижевск мало одной гимназии Кузебая Герда, где изучают удмуртский язык. «Но это история не сегодняшнего дня. Мы можем заглянуть и в советское прошлое. В том же Ижевске никогда не изучался удмуртский язык в советские годы. Это такая история, которая не может быть разрешена одномоментно. <…> Мы рассматривали ту языковую картину, которая есть на сегодняшний день, порадовало, что мы не стали рубить с плеча», - рассказал он.

При этом, по словам Загребина, в Удмуртии ситуация с изучением родного языка благополучна. «У нас есть понятие родной язык и русский, как родной язык. Если ребенок и его родители выбирают русский язык, они могут его изучать как родной язык, если выбирается удмуртский язык, то можно изучать удмуртский как родной. <…> Мы должны отрегулировать те механизмы в рамках этого законопроекта, которые помогут избежать крайностей и острых углов, о которые бы потом не хотелось запинаться», - резюмировал депутат.

Напомним, что в Госдуме рассматриваются поправки в закон «Об образовании». Они касаются изучения государственных языков российских регионов на добровольной основе. При этом ряд регионов выступают за обязательное изучение национальных языков в школе.