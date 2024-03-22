Театр оперы и балета Удмуртии представит балет «Корсар» на сцене театра в Чебоксарах

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 13 апреля, Театр оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского примет участие в XXVIII Международном балетном фестивале в Чебоксарах. Как сообщает пресс-служба театра, на сцене театра «Волга Опера» покажут легендарный балет «Корсар» (12+) на музыку Адольфа Адана.

Фестиваль является одним из самых ярких событий культурной жизни Чувашской Республики и традиционно собирает на сцене театра «Волга Опера» лучшие балетные коллективы России и мира. В этом году зрители смогут увидеть яркие спектакли театров Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Также в рамках фестиваля традиционно пройдут мероприятия интересных форматов: арт-диалоги с мастерами искусств, театральная экскурсия, мастер-класс по классическому танцу.

Театр оперы и балета Удмуртской Республики представит один из самых популярных классических балетов в мире — «Корсар» (хореограф-постановщик — заслуженный деятель искусств Удмуртии Николай Маркелов, музыкальный руководитель — заслуженный деятель искусств УР Николай Роготнев, сценография — Сергей Новиков, художник по костюмам — Мария Кононова).

Последний шедевр Адольфа Адана, автора знаменитой «Жизели», балет основан на поэме Джорджа Байрона «Корсар». Это один из самых блестящих французских балетов XIX века, в течение нескольких сезонов навсегда покоривший публику, как Европы, так и России. Большой балетный спектакль, яркий и красочный, сочетающий в себе пиратскую романтику с восточными мотивами, драматические повороты сюжета, впечатляющие массовые сцены и эффектные соло и ансамбли — таков «Корсар», вот уже почти двести лет не сходящий со сцены лучших театров мира.

Напомним, что в последний раз Театр оперы и балета Удмуртии выезжал на гастроли в октябре 2022 года. В Египте тогда была представлена постановка оперы «Аида» (режиссёр — Филипп Разенков, режиссёр гастрольной версии заслуженный деятель искусств УР Николай Маркелов, сценография и костюмы — заслуженный художник РФ Владислав Анисенков, музыкальный руководитель и дирижёр — заслуженный деятель искусств УР Николай Роготнев, хормейстер — заслуженный деятель искусств УР Людмила Елисеева).