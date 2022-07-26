Удмуртский обрядовый праздник урожая «Виль» отметят в Березовой роще в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится удмуртский обрядовый праздник «Виль». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«Праздник нового урожая» пройдет 2 августа в 18:00 в парке «Березовая роща». Каждый год он объединяет представителей удмуртской общественности Ижевска и гостей из других городов и районов и знакомит всех с национальными традициями удмуртов.

В праздничном концерте примут участие народный ансамбль песни и танца «Тюрагай», вокальный ансамбль «Чильтэр», ансамбль народной удмуртской песни театра незрячих «Мечтатели», удмуртский народный фольклорный ансамбль «Зардон», народный фольклорный ансамбль «Ягдор», ансамбль «Задор мылкыд». Хедлайнерами мероприятия станут Геннадий Бекменов и Геннадий Кузнецов.

Так как «Виль» символизирует созревание нового урожая, все садоводы смогут показать свои выращенные фрукты и овощи в конкурсе «Удмурт емыш муне». Помимо этого всех гостей накормят освященной обрядовой кашей из крупы нового нажина.

Для детей также предусмотрена развлекательная программа. Юных жителей республики ждут национальные игры с удмуртскими сказочными персонажами — Батыром, Италмас и Лапшо Педунем.

Напомним, что в парке Березовая роща в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году начнется реконструкция.