Более 11 тысяч зрителей посетили концерты 65 фестиваля искусств «На Родине П. И. Чайковского» в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. 9 июля в Ижевске завершился юбилейный 65 фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского». Закрыть один из старейших и масштабных фестивалей нашей страны выпала честь одному из лучших музыкальных коллективов мира, легенде отечественного джаза — Московскому джазовому оркестру под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана. Музыканты представили большой джазовый сет, в который вошли авторские композиции, обработки русских народных песен, лучшие импровизации от солистов коллектива и пианиста, композитора и аранжировщика Олега Аккуратова.

Удмуртская государственная филармония

«Уровень этого фестиваля можно понять по именитым участникам: дирижер Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», пианист Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Удмуртии, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Сегодня его музыку слушают миллионы жителей со всего мира, каждые 6 минут звучат произведения композитора. Потому что Чайковского не отменить!», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

За насыщенные дни фестиваля, с 7 по 9 июля, приглашенные артисты совместно с музыкантами Удмуртской государственной филармонии дали пять концертов, которые посетили более 11 тыс. зрителей. Второй год подряд главной фестивальной площадкой стал стадион «Динамо». Также выступления прошли во Дворце культуры «Юбилейный» (г. Воткинск) и в зале Удмуртской филармонии. Трансляции концерта-открытия фестиваля, концерта Дениса Мацуева и концерта-закрытия фестиваля состоялись в онлайн-кинотеатре Okko, на телеканале «Удмуртия» и в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Совокупно онлайн их посмотрели порядка 2 млн зрителей.

65 фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского» открылся концертом Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР, известного альтиста и дирижера Юрия Башмета. Прославленный коллектив разделил сцену с солистами, чьё безупречное мастерство захватывало дух с первой прозвучавшей ноты: Андреем Поскробко, Ариной Шевляковой, Александрой Зверевой, Эльмирой Карахановой. В это же время в Воткинске с большим успехом прошел концерт народного артиста РФ, блестящего пианиста Дениса Мацуева. В его исполнении, совместно с друзьями-музыкантами Александром Зингером, Андреем Ивановым, Бориславом Струлёвым, Софьей Тюриной, Ярославой Симоновой и Екатериной Мочаловой прозвучала насыщенная джазовая программа.

Во второй день фестиваля Государственный симфонический оркестр Удмуртской Республики под руководством заслуженного деятеля искусств УР маэстро Николая Роготнева выступил на стадионе «Динамо» с большим двухчасовым концертом, украшением которого стало созвездие солистов-виртуозов: юный пианист Елисей Мысин, виртуозный скрипач Павел Милюков, блистательная оперная певица Ирина Поливанова, харизматичный виолончелист Борислав Струлёв. В конце вечера на сцену вышел Денис Мацуев — после 24-летнего перерыва пианист вновь сыграл с Симфоническим оркестром Удмуртии. В их исполнении прозвучал Второй концерт для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова.

Удмуртская государственная филармония

В заключительный день фестиваля на ночном концерте в зале Удмуртской филармонии выступили гости из Екатеринбурга — лауреат международных фестивалей, четырежды лауреат театральной национальной премии «Золотая маска» компания «Эксцентрик-балет» Сергея Смирнова. Артисты представили премьерный данс-спектакль «Я – чайка» с музыкой П. И. Чайковского. В постановке сюжет, рассказанный языком танца, переплетался с циклом «Времена года». Во втором отделении зрители увидели данс-проект «Избранное», в основу которого легли миниатюры, фрагменты спектаклей, пластические эпизоды, созданные хореографом Сергеем Смирновым в разные годы творчества компании «Эксцентрик-балет».

Генеральный партнер фестиваля — Сбер.