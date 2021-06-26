В Воткинске разрабатывают фирменный стиль для музея-усадьбы Чайковского

Дизайнеры уже приступили к работе над проектом.

Воткинск. Удмуртия. Участники “Реформы” разрабатывают новый фирменный стиль для музея-усадьбы Чайковского в Воткинске. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Музей является главной достопримечательностью города уже более 80 лет. В 2015 году прошла его реставрация. А в 2021 году усадьба выиграла грант 14-й школы городского дизайна и креатива “Реформа” на реформацию.

Как сообщает пресс-служба музея на своей странице в “ВКонтакте”, для этой задачи пришлось объединить 30 дизайнеров. С 25 по 27 июня участники под руководством Сергея Грудцына уже создают новый фирменный стиль усадьбы.

Для них уже провели экскурсию по музею, показали хозяйственные постройки и обозначили задачи, которые нужно решить в ходе работы.