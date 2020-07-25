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Достоевский, Чейз и Дюма: в колониях Удмуртии составили список самых читаемых авторов и произведений

18:20, 25 июля, 2020
Евгений Кандаков
Достоевский, Чейз и Дюма: в колониях Удмуртии составили список самых читаемых авторов и произведений
18:20, 25 июля, 2020
Евгений Кандаков
184
0
#культура\n#досуг\n#тюрьмы\n#книги\n#литература\n#Удмуртия\n#библиотека\n#писатель\n#УФСИН
Фото: 18.fsin.gov.ru
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Из книг французского писателя наибольшим спросом пользуется «Граф Монте-Кристо».

Ижевск. Удмуртия. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии изучили книжные предпочтения осужденных и подследственных. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

Оказалось, что чаще всего в библиотеках исправительных учреждений спрашивают романы Федора Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание» и другие). На втором месте - детективы Джеймса Чейза. Замкнул тройку самых популярных авторов Александр Дюма-старший. Причем из произведений французского писателя осужденные особенно любят роман «Граф Монте-Кристо», герою которого удалось бежать из тюрьмы. В топ-5 самых востребованных литераторов оказались также Валентин Пикуль и Дарья Донцова.

В то же время в Ижевской воспитательной колонии читают в основном детективы Артура Конан Дойла, классику по школьной программе, «Педагогическую поэму» Антона Макаренко, «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса, «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. В глазовском СИЗО №2 по запросам лидирует американский фантаст Рэй Брэдбери, а в колонии-поселении №10 Ижевска - Уголовный кодекс Российской Федерации.

Добавим, библиотеки есть во всех учреждениях ФСИН по Удмуртии, в них хранится около 70 тыс. книг.

18:20, 25 июля, 2020
Евгений Кандаков
184
0
#культура\n#досуг\n#тюрьмы\n#книги\n#литература\n#Удмуртия\n#библиотека\n#писатель\n#УФСИН

 

 

 


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