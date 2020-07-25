Достоевский, Чейз и Дюма: в колониях Удмуртии составили список самых читаемых авторов и произведений

Из книг французского писателя наибольшим спросом пользуется «Граф Монте-Кристо».



Ижевск. Удмуртия. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии изучили книжные предпочтения осужденных и подследственных. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

Оказалось, что чаще всего в библиотеках исправительных учреждений спрашивают романы Федора Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание» и другие). На втором месте - детективы Джеймса Чейза. Замкнул тройку самых популярных авторов Александр Дюма-старший. Причем из произведений французского писателя осужденные особенно любят роман «Граф Монте-Кристо», герою которого удалось бежать из тюрьмы. В топ-5 самых востребованных литераторов оказались также Валентин Пикуль и Дарья Донцова.

В то же время в Ижевской воспитательной колонии читают в основном детективы Артура Конан Дойла, классику по школьной программе, «Педагогическую поэму» Антона Макаренко, «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса, «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. В глазовском СИЗО №2 по запросам лидирует американский фантаст Рэй Брэдбери, а в колонии-поселении №10 Ижевска - Уголовный кодекс Российской Федерации.

Добавим, библиотеки есть во всех учреждениях ФСИН по Удмуртии, в них хранится около 70 тыс. книг.