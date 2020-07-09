При посещении мероприятий зрителей просят соблюдать масочный режим.

Ижевск. Удмуртия. Первый концерт в рамках фестиваля «Музыка летом» пройдет в Ижевске в четверг, 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртской государственной филармонии.

Традиционный музыкальный фестиваль откроет струнный квартет. Музыканты исполнят произведения Петра Чайковского и Вольфганга Амадея Моцарта. Концерт состоится в 19:30 на территории сквера имени оружейника Драгунова. Вход свободный.

Стоит отметить, что в этом году в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой программа фестиваля претерпела ряд изменений. Так, уже на следующей неделе рядом со зданием филармонии установят шатер, в котором дважды в неделю будут транслироваться концерты Московской филармонии. Кроме того, запланирован ряд концертов на фан-зоне парка имени Кирова, в которых примут участие оркестр «Арсенал-Бэнд», симфонический оркестр Удмуртской Республики, оркестр «Золотая мелодия», академическая хоровая капелла и другие коллективы.

При посещении мероприятий зрителей просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.