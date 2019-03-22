Вернисаж состоялся в автосалоне «Мерседес-Бенц» на Славянском шоссе.

Ижевск. Удмуртия. Выставка художника Сергея Орлова «Вожди Атлантиды» открылась в Ижевске в четверг, 21 марта. Вернисаж состоялся в автосалоне «Мерседес-Бенц» на Славянском шоссе.

Как отметил сам художник, это событие предваряет много различных выставок и мероприятий. В дальнейшем в автосалоне планируют выставлять работы других деятелей искусства из России и из-за рубежа.

«Много поступает предложений от московских художников. Будут акции, инсталляции интересные, связанные и с автомобилями, и с живописью. Впереди творческая жизнь у салона и художников. Отбор будет тщательный», — рассказал Сергей Орлов, отметив, что картина и такое произведение как автомобиль близки по интеллектуальному вложению и интеллектуальной сложности.

«Недавно я узнал, что в 2017 году оборот от продажи картина превысил в США оборот от продажи нефти. Мечтаю о том времени, чтобы в нашей стране этот оборот также вырос. Представляете, насколько бы иным было общество по своему творческому воплощению? Потому что потенциал творческий у России тоже есть», — сказал Сергей Орлов.

Сами картины, представленные в экспозиции, можно приобрести. Как рассказал директор автосалона «Мерседес-Бенц» Алексей Макеев, здесь уже была одна гостья, которая при выборе машины примеряла, может ли довести в ней картину до дома.

«Для нас это достаточно необычный проект. Мы имеем избыточные возможности площади, и есть потребность на них представлять результаты труда художников, музыкантов. Эта выставка — первый шаг. Мы предоставили, в общем, ничего особенного — стены для картин. Относиться к этому можно только хорошо», — отметил Алексей Макеев.