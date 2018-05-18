Ночь музеев – 2018: куда пойти жителям Ижевска

Мероприятия в рамках ежегодной акции пройдут в субботу, 19 мая.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет традиционная акция Ночь музеев – 2018. В субботу, 19 мая, жители Ижевска смогут принять участие в экскурсиях, мастер-классах, викторинах.

Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда

Цены на входные билеты – льготные. Участие в экскурсиях, мероприятиях при наличии входного билета – бесплатно.

Экскурсии:

16:00 «Стражи границы», «Молюсь за тех и за других», «Древняя и средневековая история края»;

17:00 «Природа Удмуртии», «Великие сражения эпохи – год 1943», «Удмурты»;

19:00 «Ижевские мотоциклы», «Города начинались с заводов…», «Прогулка в ночном лесу» (на экспозиции «Природа Удмуртии»);

20:00 «Стражи границы», «Молюсь за тех и за других», экскурсия с элементами театрализации «В гостях у удмуртов»;

21:00 «Ижевские мотоциклы», «Города начинались с заводов…», «Прогулка в ночном лесу» (на экспозиции «Природа Удмуртии»);

22:00 «Ижевские мотоциклы», «Города начинались с заводов…», экскурсия с элементами театрализации «В гостях у удмуртов».

Мероприятия:

17:00 – 20:00 концерт оркестра «Арсенал-Бэнд» и других творческих коллективов-друзей музея;

18:00 – открытие акции «Музейная ночь-2018»;

18:30, 19:30, 20:30, 21:30 – презентация «Редкости из музейной кладовой» (необычные экспонаты из фондов музея)

16:00 – 22:00 – мастер-класс «Все цвета радуги»;

18:00 – 19:30 – акция Студии Ералаш Ижевск (внутренний двор Арсенала);

19:00 – 22:00 – демонстрационный мастер-класс художника Д. Никонова «Этнография живописи»;

19:00 – 22:00 – викторина по исторической экспозиции музея «Интеллектуальный лабиринт» (главный приз от компании «Игры разума»);

19:00, 21:00 Автобусная экскурсия по городу «Ижевск – мой город».

Музей работает до 23:00.

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств

12:00 – 20:00 «Свободные мастерские» от «Арт-резиденции»;

14:00 Квест «Музейные метаморфозы» от группы Giga Tоys;

17:00 Открытие выставки Андрея Костылева (Биджо) «Удмуртпогода»;

18:00 Мастер-класс от художника Александра Егорова «В ритме цвета», создание абстрактной картины цветной технической краской (16+);

18:00 Концерт классической музыки (Угловые залы музея);

19:00 Мастер-класс «Шедевры из запасников». Роспись эко-сумки/блокнота в технике флип-флоп по сюжету картин из собрания УРМИИ. 21:00 Квест «Ночь в музее» от группы Giga Tоys (18+). 22:00 Концерт от Acoustic Club (18+);

Дневная программа рассчитана на семейную аудиторию, ночная — для молодёжи. Мастер-классы и лекции во внутреннем дворе музея бесплатны.

Музей работает до 00:00.

Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова

16:00 – 23:00 Льготное посещение всего музея;

16:00 – 21:00 Конкурсная программа «1000 и одна ночь в музее имени М.Т. Калашникова».

Аттракционы-состязания для посетителей (испытай силу и ловкость): «Маленький Мук», «Сапоги-скороходы», «Танец живота», «Торговцы фруктами», «Загадки Шахерезады», «Звезда Востока», «Борьба сумоистов», «Калиф-аист», «Быстрые бабуши».

Ряд конкурсов входит в маршрутный лист, прохождение этапов по которому даёт возможность побороться за главный приз;

18:00 – 21:00 Концертная программа на открытой площадке музея;

21:30 – 22:35 Подведение итогов конкурсных программ, награждение победителей;

22:45 – 23:00 Праздничный фейерверк.

Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай»

19 мая программа разделена на «День» и «Вечер».

Всех посетителей ждут с 10:00 до 13:00 на акцию «Приходи работать на белый огород». Ребята из детского сада будут сеять горох. Пройдут интерактивные игры для детей с родителями. Приглашаем всех родителей с детьми.

Вечер — традиционное моление и этнографические игры, работа волонтёров на крестьянском дворе.

19:00 Деревенский пикник у костра под гармошку, соревнования частушек. Новая форма эксклюзивной экскурсии —«Тайны ночного музея». С керосиновой лампой посетители пройдут по специальному маршруту.

Программа завершается до 23:00, но «Лудорвай» работает до последнего посетителя.