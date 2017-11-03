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      Энвиль Касимов откроет в Ижевске выставку-портал

      09:00, 03 ноября, 2017
      09:00, 03 ноября, 2017
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      #культура\n#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#искусство\n#выставки
      Фото: facebook.com (Энвиль Касимов)
      168
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      Выставка EX'PORT откроется 12 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. Художник Энвиль Касимов откроет в Ижевске выставку-портал EX'PORT. Она будет работать с 12 ноября в Музее воды на центральной площади столицы Удмуртии.

      «Старая водонапорная башня – это не музей, это портал для того чтобы связываться с какими-то иными срезами и слоями. И здесь будет исследование связи удмуртской и древнегреческой культуры», - рассказал автор. По его мнению, удмуртские алангасары – предвестники атлантов.

      Отметим, что на этот раз Энвиль Касимов отказался от услуг своего постоянного куратора и экспозиционера Максима Веревкина. Кураторами выставки стали Роман Постников и Анфим Ханыков.

      EX'PORT будет работать два месяца. Все желающие смогут записаться на индивидуальные экскурсии, которые проведет Максим Веревкин. 

      09:00, 03 ноября, 2017
      168
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#искусство\n#выставки

       

       

       

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