Выставка EX'PORT откроется 12 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Художник Энвиль Касимов откроет в Ижевске выставку-портал EX'PORT. Она будет работать с 12 ноября в Музее воды на центральной площади столицы Удмуртии.

«Старая водонапорная башня – это не музей, это портал для того чтобы связываться с какими-то иными срезами и слоями. И здесь будет исследование связи удмуртской и древнегреческой культуры», - рассказал автор. По его мнению, удмуртские алангасары – предвестники атлантов.

Отметим, что на этот раз Энвиль Касимов отказался от услуг своего постоянного куратора и экспозиционера Максима Веревкина. Кураторами выставки стали Роман Постников и Анфим Ханыков.

EX'PORT будет работать два месяца. Все желающие смогут записаться на индивидуальные экскурсии, которые проведет Максим Веревкин.