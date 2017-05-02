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      Музей Ижевска и «Галерея» победили в конкурсе грантов

      08:30, 02 мая, 2017
      08:30, 02 мая, 2017
      177
      0
      #культура\n#Ижевск\n#музей\n#Удмуртия\n#гранты
      Фото: vk.com/izhmuseum
      177
      0

      Всего поступило 428 заявок из более чем 50 регионов России.

      Ижевск. Удмуртия. Музей Ижевска и выставочный центр «Галерея» во второй раз стали победителями грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Потанина в номинации «Открытая коллекция». Об этом сообщает пресс-служба музея Ижевска.

      Всего на конкурс поступило 428 заявок из более чем 50 регионов России. В полуфинал было рекомендовано 53 проекта, из которых экспертный совет конкурса выбрал 19 победителей.

      В номинации «Открытая коллекция» было 84 заявки, 16 проектов стали участниками финала. 18 апреля 2017 года Экспертный совет конкурса определил в этой номинации 7 проектов-победителей. Среди них — проект Музея Ижевска «Ижевский Декалог». В 2018 году музей представит выставку, посвященную событиям Ижевского восстания 1918 года, основанную на документах и воспоминаниях участников событий и их потомков.

      08:30, 02 мая, 2017
      177
      0
      #культура\n#Ижевск\n#музей\n#Удмуртия\n#гранты
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