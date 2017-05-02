Музей Ижевска и «Галерея» победили в конкурсе грантов

Всего поступило 428 заявок из более чем 50 регионов России.

Ижевск. Удмуртия. Музей Ижевска и выставочный центр «Галерея» во второй раз стали победителями грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Потанина в номинации «Открытая коллекция». Об этом сообщает пресс-служба музея Ижевска.

Всего на конкурс поступило 428 заявок из более чем 50 регионов России. В полуфинал было рекомендовано 53 проекта, из которых экспертный совет конкурса выбрал 19 победителей.

В номинации «Открытая коллекция» было 84 заявки, 16 проектов стали участниками финала. 18 апреля 2017 года Экспертный совет конкурса определил в этой номинации 7 проектов-победителей. Среди них — проект Музея Ижевска «Ижевский Декалог». В 2018 году музей представит выставку, посвященную событиям Ижевского восстания 1918 года, основанную на документах и воспоминаниях участников событий и их потомков.