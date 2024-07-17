В Ижевске торжественно открыли обновлённые при поддержке АО «Белкамнефть» этажи Института нефти и газа УдГУ  

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске торжественно открыли обновлённые этажи Института нефти и газа имени М. С. Гуцериева УдГУ. Реконструкция 1 и 3 этажей, а также конференц-зала была выполнена АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса»). Проект ремонта реализован при поддержке БФ «САФМАР» М. С. Гуцериева.

Ректор УдГУ Галина Мерзлякова и директор ИНиГ Светлана Колесова отметили вклад партнёров из «Белкамнефти» в развитие нефтегазового образования в Удмуртии и подчеркнули важность такого сотрудничества.

Светлана Колесова провела для гостей экскурсию по обновлённым помещениям. После ремонта при входе в Институт размещена Доска почёта с именами основателей высшего нефтяного образования в Удмуртии. На 1 этаже оформлена стена, на которой увековечена история открытия корпуса Института нефти и газа, который был построен в 2011 году по инициативе и на средства известного российского предпринимателя и мецената Михаила Сафарбековича Гуцериева при поддержке Александра Александровича Волкова — первого Президента Удмуртской Республики, и руководства университета.

На отремонтированных этажах для студентов обустроены современные уголки для отдыха и ожидания с зарядными устройствами для телефонов, магнитными досками, пуфами для сидения, телевизорами. В конференц-зале оформлена объёмная карта мира с подсветкой крупнейших на планете месторождений нефти. К 1 сентября дополнительно появятся интерактивное расписание, видео-модель станка-качалки и другое современное оборудование.

В обновлённом конференц-зале состоялась церемония вручения дипломов выпускникам-нефтяникам. Генеральный директор АО «Белкамнефть» Дмитрий Арсибеков поделился с выпускниками историей своей профессиональной деятельности и пожелал им всегда идти вперёд. Каждый выпускник получил от АО «Белкамнефть» подарок.

Ректор УдГУ Галина Мерзлякова рассказала о создании инженерного направления в гуманитарном университете и строительстве седьмого нефтяного корпуса, в котором проходила встреча. Она отметила, что большую помощь вузу оказывают индустриальные партнёры, которых университет очень ценит.

Выпускники Института нефти и газа торжественно получили дипломы из рук Д. В. Арсибекова и Г. В. Мерзляковой. Старосты от лица всех учащихся поблагодарили преподавателей и сотрудников университета за полученные знания и опыт. Ребята отметили, что очень здорово, что обновлённые интерьеры и новые красочные локации их родного института будут радовать следующие поколения студентов, связавших свою судьбу с нефтяной отраслью.