Овощные чипсы из Ижевска отличились в конкурсе «Вкусы России-2021»

Они вошли в топ-10 в номинации «Вкус без границ».

Ижевск. Удмуртия. Продукция из Удмуртии вошла в топ-10 самобытных вкусов в конкурсе «Вкусы России-2021». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Итоги второго национального конкурса подвели 15 ноября, из 720 брендов в 8 номинациях выбрали 24 победителя. Участников оценивали 33 члена конкурсной комиссии и более 1,2 млн. жителей страны, которые выбрали фаворитов в номинации «Нас выбирают».

Удмуртия представляла на конкурсе 15 своих продуктовых брендов. Один из них — ижевские овощные чипсы вошли в топ-10 в номинации «Вкус без границ». В этой номинации соревновались бренды с высоким экспортным потенциалом. Призовые места получили астраханская осетровая икра, ямальская оленина и томское кедровое молоко.

Впервые люди попробовали чипсы от «Био Терры» в 2018 году, и они сразу вошли в число инновационных продуктов удмуртских малых производителей. Чипсы-вегенсы — это натуральные сушеные овощи и фрукты, их уникальная технология сушки позволяет сохранить до 90% витаминов и микроэлементов.

В 2020 году овощные чипсы вошли вошли в топ-10 самобытных гастрономических брендов России сразу в нескольких номинациях. На сегодняшний день компания-производитель работает и на экспорт. В 2021 году «Био Терра» получила грант 2,3 млн рублей от Минсельхоза Удмуртии на модернизацию экспортно-ориентированного производства. Деньги будут направлены на ремонт вентиляции.