Часть ресторанов Ижевска не будет работать в новогоднюю ночь

Встретить праздник в кругу семьи горожанам предложили представители как минимум двух ресторанных сетей.

Ижевск. Удмуртия. Часть ресторанов Ижевска не планирует работать в новогоднюю ночь. Владелец «Welcome Group» Максим Коновалов на своих страницах в соцсетях сообщил, что заведения холдинга в ночь с 31 декабря на 1 января будут закрыты.

«Думали мы, считали, выясняли мнение... В итоге сегодня приняли решение - ни одно наше заведение в новогоднюю ночь работать не будет. Призываем всех отметить этот праздник в семейном кругу, ну или, например, на Центральной площади», - рассказал ресторатор.

Не будут работать в новогоднюю ночь и ряд других заведений. Праздник дома встретят сотрудники «Позими», «Династии», «Зефира», «Кипариса», сообщила информационному агентству «Сусанин» представитель сети Алёна Кручинина.