Часть ресторанов Ижевска не будет работать в новогоднюю ночь

Встретить праздник в кругу семьи горожанам предложили представители как минимум двух ресторанных сетей.
Ижевск. Удмуртия. Часть ресторанов Ижевска не планирует работать в новогоднюю ночь. Владелец «Welcome Group» Максим Коновалов на своих страницах в соцсетях сообщил, что заведения холдинга в ночь с 31 декабря на 1 января будут закрыты.
«Думали мы, считали, выясняли мнение... В итоге сегодня приняли решение - ни одно наше заведение в новогоднюю ночь работать не будет. Призываем всех отметить этот праздник в семейном кругу, ну или, например, на Центральной площади», - рассказал ресторатор.
Не будут работать в новогоднюю ночь и ряд других заведений. Праздник дома встретят сотрудники «Позими», «Династии», «Зефира», «Кипариса», сообщила информационному агентству «Сусанин» представитель сети Алёна Кручинина.
Напомним, что с 11 декабря заведениям общепита в Удмуртии разрешили работать не до 23:00, а до 01:00. Это позволит им принять корпоративы.
О том, как ресторанный бизнес пережил локдаун, читайте в материале «Жизнь после К».