Более 300 пунктов переработки древесины легализовали в Удмуртии

В регионе еще свыше 1000 точек, которые не стоят на учете.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии легализовали 323 пункта приема и переработки древесины. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

При этом в регионе более 1000 лесопилок, которые не стоят на учете. Как отмечает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов, именно они являются основными потребителями незаконно заготовленной древесины.

В частности, в июле 2019 года выявили 4 незарегистрированные пилорамы в Завьяловском районе и 2 — в Шарканском. На этих точках сейчас проводят расследование.

Сокращение незаконных рубок — одно из главных направлений нацпроекта «Экология». Согласно проекту, к 2024 году должен обеспечиться баланс валки и воспроизводства лесов в стопроцентном соотношении.

«Легализация и постановка на учет пунктов приема и переработки древесины позволит выявить и сократить незаконную переработку древесины, снизит спрос на незаконно заготовленную древесину, что приведет к уменьшению незаконных рубок на территории республики», — рассказывает председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Напомним, что в июне 2019 года в Удмуртии приняли закон, согласно которому владельцы бизнеса обязаны ставить на учет лесопильные комплексы. Для этого нужно подать заявку в региональное Минприроды. Ранее от предпринимателей не требовалось никакой регистрации, в том числе в налоговой.

Сейчас же за нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

— до 50 тыс. рублей на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;

— до 350 тыс. рублей на юридических лиц.