В Удмуртии стартует проект «Наставничество» для молодых предпринимателей

С момента регистрации бизнеса должно пройти не больше года.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открыли набор молодых предпринимателей для участия в программе «Наставничество». Об этом на своей странице в Instagram сообщил зампред правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич.
«Мало того, что у нас совершенно потрясающее сообщество предпринимателей, так у нас они все помогают друг другу. Для нас это очень типичная история, когда один предприниматель помогает другому. Например, один экспортер тянет за собой̆ других», — рассказал Хомич.
Чтобы принять участие в программе, нужно соблюсти некоторые условия:
- быть начинающим предпринимателем, зарегистрированным в Удмуртии не более 1 года на момент подачи заявки;
- зарегистрироваться на сайте madeinudmurtia.ru;
- рассказать о своём бизнесе: оборот, количество сотрудников и иные данные, необходимые наставнику для анализа ситуации в компании;
- уделять время для общения с наставником, выполнять его задания в установленные сроки, заполнять отсчёты о ходе работы.
Наставник будет делиться опытом с молодым предпринимателем, который узнает, как создать и воплотить план по развитию бизнеса, как управлять финансами во время кризиса и искать нужных сотрудников. Также начинающий бизнесмен получит опыт эффективного управления отделом продаж.
Наставником может стать владелец малого или среднего бизнеса, которому не менее чем 5 лет, с опытом консультирования по вопросам бизнеса.
Длительность программы будет определяться участником совместно с наставников, учитывая индивидуальные цели и необходимое время для их достижения.