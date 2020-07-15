В Удмуртии стартует проект «Наставничество» для молодых предпринимателей

С момента регистрации бизнеса должно пройти не больше года.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открыли набор молодых предпринимателей для участия в программе «Наставничество». Об этом на своей странице в Instagram сообщил зампред правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич.

«Мало того, что у нас совершенно потрясающее сообщество предпринимателей, так у нас они все помогают друг другу. Для нас это очень типичная история, когда один предприниматель помогает другому. Например, один экспортер тянет за собой̆ других», — рассказал Хомич.

Чтобы принять участие в программе, нужно соблюсти некоторые условия:

быть начинающим предпринимателем, зарегистрированным в Удмуртии не более 1 года на момент подачи заявки;

зарегистрироваться на сайте madeinudmurtia.ru;

рассказать о своём бизнесе: оборот, количество сотрудников и иные данные, необходимые наставнику для анализа ситуации в компании;

уделять время для общения с наставником, выполнять его задания в установленные сроки, заполнять отсчёты о ходе работы.

Наставник будет делиться опытом с молодым предпринимателем, который узнает, как создать и воплотить план по развитию бизнеса, как управлять финансами во время кризиса и искать нужных сотрудников. Также начинающий бизнесмен получит опыт эффективного управления отделом продаж.

Наставником может стать владелец малого или среднего бизнеса, которому не менее чем 5 лет, с опытом консультирования по вопросам бизнеса.

Длительность программы будет определяться участником совместно с наставников, учитывая индивидуальные цели и необходимое время для их достижения.