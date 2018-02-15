Композит, в отличие от металла, не поддается коррозии.

Сочи. Краснодарский край. Удмуртия планирует поставлять в морские регионы композитные материалы, которые производят в Сарапуле. Об этом рассказал на форуме в Сочи генеральный директор Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов.

Такой материал более долговечен, чем металл, и не поддается коррозии. Композит особенно заинтересует морские регионы, в которых есть порты, поскольку материал используется для строительства причальных стенок.

Дмитрий Генералов также рассказал о возможном сотрудничестве Глазовского Чепецкого механического завода и компании из Тамбовской области. Предприятие имеет большой потенциал в области добычи титана. В то время как ЧМЗ занимается производством продукции из титановых сплавов.

Как рассказал гендиректор Корпорации развития Удмуртии, особым интересом на форуме в Сочи пользуются стенды с проектами транспортной инфраструктуры.

«Основная задача – позиционирование республики. Встретил старого товарища, он говорит: ну вы даете, вы молодцы, об Удмуртии из каждого утюга теперь звучит», - отметил Генералов.