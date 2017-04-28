Бюро МСЭ по Удмуртии прокомментировало покупку автомобиля за 1,6 млн рублей

В ведомстве готовы на покупку более дешевого авто.

Ижевск. Удмуртия. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии, разместившее заказ на покупку автомобиля за 1,626 млн рублей, готово на приобретение и более дешевой машины. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил официальный представитель организации Александр Андрушкас.

По словам Андрушкаса, в документах, опубликованных на сайте госзакупок, указана максимальная стоимость автомобиля. Если участник конкурса предложит более дешевую машину, которая будет удовлетворять требованиям, перечисленным в договоре о поставке, то ведомство готово ее купить, в том числе, речь может идти и об отечественной «Ладе Весте».

«К участию в аукционе достукаются юридические и физические лица, соответствующие требованиям Федерального закона №44-ФЗ. Цена является начальной максимальной и может быть уменьшена участниками в ходе проведения закупочной процедуры. Согласно технического задания автомобиль должен быть собран на заводах, расположенных в Российской Федерации, допускается 2016 год выпуска», - говорится в официальном комментарии ведомства.

Главное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Удмуртской Республике разместило на сайте госзакупок договор на покупку легкового автомобиля за 1,626 млн рублей.

В требованиях к комплектации машины указаны, в частности, кожаная обивка сидений и двухзонный климат-контроль. В документации закупки сказано, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 мая, дата проведения электронного аукциона намечена на 15 мая 2017 года.

В требованиях к характеристикам автомобиля указан объем двигателя не менее 1995 кубических сантиметров и мощностью не менее 150 лошадиных сил. Машина должна быть оборудована шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Интерьер автомобиля должен включать в себя аудиосистему с 6 динамиками, коммуникационную систему Bluetooth, мультимедийную систему с функцией прокрутки меню, цветной многофункциональный сенсорный дисплей на центральной консоли и цветной многофункциональный дисплей на панели приборов. Сидения машины, ее многофункциональный руль и селектор управления трансмиссией должны быть обиты кожей.

Кроме того, в машине должен быть двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений и индивидуальные лампы для чтения первого и второго ряда сидений. Заказчик подумал и о безопасности. В автомобиле должны быть шторки и подушки безопасности, как фронтальные, так и боковые. А также специальная конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи.