Известен ли вам русский рок?

Кто вы в «Игре престолов»?
16:38, 17 , 2020
Стивен Тайлер однажды сказал, что хороший рок — это несравненная мелодия, наложенная на несравненные рифы. Но это точно не про русский рок. У многих наших легенд гениальные тексты наложены на что-то, отдалённо напоминающее музыку, что, впрочем, не делает их хуже. Давайте проверим, знаете ли вы эти тексты.
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