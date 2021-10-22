Известен ли вам русский рок?

Стивен Тайлер однажды сказал, что хороший рок — это несравненная мелодия, наложенная на несравненные рифы. Но это точно не про русский рок. У многих наших легенд гениальные тексты наложены на что-то, отдалённо напоминающее музыку, что, впрочем, не делает их хуже. Давайте проверим, знаете ли вы эти тексты.

Иногда музыканты размышляют не о стране, а о городах, которые являются их домом, и дорогах, которые их соединяют. «Снова в ночь летят дороги...»:

Впрочем, рокеры не всегда поют о серьёзном. По признанию Глеба Самойлова эта песня — стёб над рокерами и во многом над собой: «Давай вечером умрем весело...»:

А иногда, очень редко, рокеры поют о любви. Хотя и в этом случае порой оказывается, что песня совсем о другом: «Мою песню услышат тысячи глаз...»

Плохо

Не думали, что кто-то наберёт так мало. Вам точно есть 18 лет? Специально для вас мы оставим здесь цитату одного стендапера, которая, вероятно, придётся вам по душе: «Рок — это секс, наркотики, рок-н-ролл. В нашем роке нет секса. Джаред Лето — секс-символ. Мужик круто выглядит, рекламирует одеколон Hugo Boss, он всего на четырнадцать лет младше Шевчука. Я не помню, чтобы в 2002 Шевчук рекламировал одеколон. Если бы Шевчук рекламировал одеколон, там был бы слоган: «Видит Бог, не пьём, а лечимся». (с) Роман Косицын