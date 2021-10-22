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Тест
Известен ли вам русский рок?

Стивен Тайлер однажды сказал, что хороший рок — это несравненная мелодия, наложенная на несравненные рифы. Но это точно не про русский рок. У многих наших легенд гениальные тексты наложены на что-то, отдалённо напоминающее музыку, что, впрочем, не делает их хуже. Давайте проверим, знаете ли вы эти тексты.

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В этом тесте вам нужно будет продолжить слова песни. Итак, начнём с простого. Пожалуй, самый известный хит группы Воскресение звучит: «Повесил свой сюртук на спинку стула…»
Расправил нервною рукой на шее черный бант
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В этой песне группы «Аквариум» Борис Гребенщиков создал своего рода эпитафию СССР: «Полковник Васин приехал на фронт…»
Полковник Васин созвал свой полк И сказал им: Пойдем домой.
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Обратная ситуация с песней группы «Кино», которая будучи написанной о личном, стала своеобразным гимном перестройки. «В нашем смехе и в наших слезах, И в пульсации вен...»:
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Хотя в целом для русского рока действительно свойственно рассуждать о родной стране. Продолжите гениального Илью Кормильцева: «Можно верить...»:
Можно делать и отсутствие дела
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Зато вера была в руках отставных палачей в этой песне Юрия Шевчука: «Боже, сколько лет я иду...»:
Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной
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Кстати, некоторые размышления рок-музыкантов о родной стране, вышедшие до 1985 года, попали под пресс цензуры и были запрещены, как например эта песня «Машины Времени»: «Я устал и, отдыхая...»:
Где куклы так похожи на людей
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Иногда музыканты размышляют не о стране, а о городах, которые являются их домом, и дорогах, которые их соединяют. «Снова в ночь летят дороги...»:
Кому чья, а мне досталась трасса Е-95
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А иногда песня похожа на обращение к родине: «А не спеши ты нас не любить…»:
Если нам сегодня с тобой не прожить, то кто же завтра полюбит тебя.
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Впрочем, рокеры не всегда поют о серьёзном. По признанию Глеба Самойлова эта песня — стёб над рокерами и во многом над собой: «Давай вечером умрем весело...»:
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А иногда, очень редко, рокеры поют о любви. Хотя и в этом случае порой оказывается, что песня совсем о другом: «Мою песню услышат тысячи глаз...»
Мое солнце мне скажет – это про нас, посмеется над текстом лучший друг
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Плохо
Не думали, что кто-то наберёт так мало. Вам точно есть 18 лет? Специально для вас мы оставим здесь цитату одного стендапера, которая, вероятно, придётся вам по душе: «Рок — это секс, наркотики, рок-н-ролл. В нашем роке нет секса. Джаред Лето — секс-символ. Мужик круто выглядит, рекламирует одеколон Hugo Boss, он всего на четырнадцать лет младше Шевчука. Я не помню, чтобы в 2002 Шевчук рекламировал одеколон. Если бы Шевчук рекламировал одеколон, там был бы слоган: «Видит Бог, не пьём, а лечимся». (с) Роман Косицын
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Неплохо
Вероятно, вам от 20 до 30 лет, вряд ли можно жить в России, но не знать этих текстов. Возможно, вам стоит попробовать открыть для себя больше рока. В конце концов, как говорил один культовый рокер: «Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет».
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Отлично!
Похоже, вы знаток русского рока. В качестве приза для вас мы подготовили цитату одного корифея жанра, которую стоит попытаться осмыслить: «В традиции считается, что изгнать беса можно только одним образом — назвать его по имени. Бес безвыходного тоталитарного режима был назван по имени в песне «Скованные одной цепью». Слова песни перечисляют то, что мы видели каждый день и принимали за очевидную неизбежность, но собранные вместе эти наблюдения становятся диагнозом. Или молитвой, изгоняющей беса. И бес не выдержал».
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