Узнаете ли вы русского классика по цитате из произведения?

В рамках школьной программы нас заставляют читать произведения русских классиков, которые порой кажутся скучными и неинтересными. И лишь с возрастом приходит осознание, что эти люди смогли выразить душу и мудрость народа. Просто раньше нам не хватало жизненного опыта, чтобы это понять.

Итак, всё очень просто: одна цитата, три варианта ответа. Поехали! ﻿ Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.

В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

Между мужчиной и женщиной нет и не может быть дружбы, что называемое дружбой между ними — есть не что иное, как или начало, или остатки любви, или наконец, самая любовь.

Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильней.

Маловато

На самом деле нормально. Если вы не заканчивали филфак или не перечитывали недавно русскую классику - нет ничего страшного в том, что у вас так мало правильных ответов. Надеемся, что вы по крайней мере получили удовольствие, освежив в памяти эти цитаты.