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Тест
Узнаете ли вы русского классика по цитате из произведения?

В рамках школьной программы нас заставляют читать произведения русских классиков, которые порой кажутся скучными и неинтересными. И лишь с возрастом приходит осознание, что эти люди смогли выразить душу и мудрость народа. Просто раньше нам не хватало жизненного опыта, чтобы это понять.

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Итак, всё очень просто: одна цитата, три варианта ответа. Поехали!

﻿Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
Мастер и Маргарита
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В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.
Дядя Ваня
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Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье.
Идиот
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Между мужчиной и женщиной нет и не может быть дружбы, что называемое дружбой между ними — есть не что иное, как или начало, или остатки любви, или наконец, самая любовь.
Обыкновенная история
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А кто за век до Фредди Меркьюри написал “Часто сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слёзы...”?
Мёртвые души
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Вещи усиливают ощущение времени. Часто они живут дольше нас.
Кордон 273
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Всё проходит, да не все забывается.
Тёмные аллеи
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Ах! Злые языки страшнее пистолета.
Горе от ума
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И нет величия там, где нет простоты, добра и правды.
Война и мир
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Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильней.
Олеся
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Маловато
На самом деле нормально. Если вы не заканчивали филфак или не перечитывали недавно русскую классику - нет ничего страшного в том, что у вас так мало правильных ответов. Надеемся, что вы по крайней мере получили удовольствие, освежив в памяти эти цитаты.
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Неплохо.
Похоже, вы очень образованный и интеллигентный человек. Позвольте выразить вам наше уважение.
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Невозможно!
Мы не думали, что у кого-то будет такой результат, поэтому хотели здесь ничего не писать. Потом вспомнили, что а) чудеса случаются и б) нельзя судить людей по себе. Поэтому поздравляем, ваши знания вызывают уважение!
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