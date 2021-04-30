Узнаете ли вы русского классика по цитате из произведения?

Кто вы в «Игре престолов»?
16:38, 17 , 2020
В рамках школьной программы нас заставляют читать произведения русских классиков, которые порой кажутся скучными и неинтересными. И лишь с возрастом приходит осознание, что эти люди смогли выразить душу и мудрость народа. Просто раньше нам не хватало жизненного опыта, чтобы это понять.
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