Кокорин и Мамаев подали ходатайство об условно-досрочном освобождении

Пока они трудятся упаковщиками комбинезонов в колонии.

Москва. Приговорённые к тюремным срокам полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Как передают «Известия», об этом 2 августа РИА Новости сообщили в Алексеевском суде Белгородской области.

Об УДО также ходатайствовал младший брат Кокорина Кирилл. Дату рассмотрения обращений пока не назначили.

Срок лишения свободы осуждённые спортсмены отбывают в колонии в Белгородской области. Там Кокорин и Мамаев трудятся упаковщиками комбинезонов — единственная работа, не требующая специального обучения. После смены они играют в футбол.

Напомним, 8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.