К Чемпионату мира в Татарстане сшили лоскутные портреты футболистов Роналду и Неймара

Выставка открылась в казанском Доме дружбы народов.

Казань. В столице Татарстана представили выставку произведений лоскутного шитья, посвященную Чемпионату мира по футболу-2018 года. Как сообщает телекомпания «МИР», мастерицы создали десятки произведений, отражающих спортивную игру в неожиданной технике.

Экспозицию можно посмотреть в Доме дружбы народов Татарстана. Как сообщается на сайте учреждения, ее уже видела делегация бразильского телевидения. Кстати среди представленных работ имеются лоскутные портреты звезд мирового футбола – бразильца Неймара и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как отметил директор дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов, бабушки из клуба лоскутного шитья живо откликаются на мировые события, в том числе на чемпионаты мира и Европы.