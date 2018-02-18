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      Российские лыжники завоевали «серебро» в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане

      12:07, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      12:07, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      279
      0
      #спорт\n#Россия\n#Олимпийские игры\n#лыжный спорт
      Фото: ФЛГР
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      Чемпионами Игр стала четверга из Норвегии.

      Пхенчхан. Южная Корея. Российские лыжники завоевали «серебро» в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане. Чемпионами Игр стала четверга из Норвегии.

      В составе команды выступили Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

      Это десятая медаль олимпийских атлетов из России (3 серебра и две бронзы).

      1. Норвегия (Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:33.04,9.

      2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов) — +9,4.

      3. Франция (Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс, Адриен Бакшайдер) — +36,9.

      12:07, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      279
      0
      #спорт\n#Россия\n#Олимпийские игры\n#лыжный спорт

       

       

       

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