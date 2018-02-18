Чемпионами Игр стала четверга из Норвегии.

Пхенчхан. Южная Корея. Российские лыжники завоевали «серебро» в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане. Чемпионами Игр стала четверга из Норвегии.

В составе команды выступили Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Это десятая медаль олимпийских атлетов из России (3 серебра и две бронзы).

1. Норвегия (Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:33.04,9.

2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов) — +9,4.

3. Франция (Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс, Адриен Бакшайдер) — +36,9.