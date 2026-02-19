За 2025 год 30 тыс. клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка получили помощь в урегулировании проблемных кредитов на общую сумму 21 млрд рублей.

Заёмщикам, попавшим в сложную ситуацию, доступны как предусмотренные законодательством, так и банковские программы урегулирования задолженности. К механизмам поддержки, установленным законами, относятся кредитные и ипотечные каникулы. Такими способами в прошлом году воспользовались 4 тысячи человек, которые урегулировали проблемные кредиты на 3,3 млрд рублей.

Сбер предлагает заёмщикам и собственные варианты урегулирования, среди которых в том числе:

· реструктуризация по программам банка (временное снижение ежемесячного платежа),

· комплексное урегулирование (урегулирование долга по кредитам в Сбере и других банках),

· мировое соглашение (реструктуризация кредита для клиентов с длительной просроченной задолженностью без применения процедур принудительного взыскания).

В 2025 году клиенты Сбера чаще всего прибегали к реструктуризации кредитов. Этим механизмом поддержки воспользовались более 24 тысяч человек, сумма урегулированной задолженности превысила 16 млрд рублей.

По программе комплексного урегулирования более 1,1 тыс. заёмщиков провели сделки на 1,2 млрд рублей. Кроме того, 533 человека обратились за заключением мировых соглашений и реструктуризацией на 265 млн рублей по кредитам с длительной просроченной задолженностью. Это позволило людям стабилизировать сложную финансовую ситуацию, в которой они оказались.

Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта).

Сбер также информирует клиентов о государственной программе социальных контрактов, в рамках которой они получают помощь в поиске работы или получении новой профессии. Доля клиентов Сбера в объеме всех зарегистрированных социальных контрактов по стране за прошлый год составляет 40%.

Кроме того, в экстренной ситуации заёмщику могут предложить погашение задолженности за счёт продажи предмета залога. Продавать залоговое имущество удобно на площадке Portal DA (Портал ДА). Всего в 2025 году там было реализовано активов физлиц на 3,3 млрд рублей.