Путин запретил трансляцию треш-стримов

Москва. Закон о запрете треш-стримов подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «МИР 24».

Принятый ранее Госдумой и поддержанный Совфедом документ опубликован на официальном портале правовых актов. В нем говорится, что онлайн-трансляция совершения преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Также закон вводит дополнительное наказание за умышленное причинение вреда здоровью и незаконное лишение свободы, которые в том числе транслировались в интернете. За это суд сможет лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В документе содержится определение треш-стрима. Им признается информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, а также содержащая изображение с признаками противоправных, в том числе насильственных, действий.