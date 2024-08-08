Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Путин запретил трансляцию треш-стримов

17:43, 08 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Путин запретил трансляцию треш-стримов
17:43, 08 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#законы\n#Владимир Путин\n#интернет\n#видеотрансляция\n#преступления\n#общество\n#нравственность\n#ответственность
Фото: kremlin.ru
50
0

Таковыми признаются онлайн-трансляции противоправных действий.

Москва. Закон о запрете треш-стримов подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «МИР 24».

Принятый ранее Госдумой и поддержанный Совфедом документ опубликован на официальном портале правовых актов. В нем говорится, что онлайн-трансляция совершения преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. 

Также закон вводит дополнительное наказание за умышленное причинение вреда здоровью и незаконное лишение свободы, которые в том числе транслировались в интернете. За это суд сможет лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В документе содержится определение треш-стрима. Им признается информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, а также содержащая изображение с признаками противоправных, в том числе насильственных, действий.

17:43, 08 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#законы\n#Владимир Путин\n#интернет\n#видеотрансляция\n#преступления\n#общество\n#нравственность\n#ответственность