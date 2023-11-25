Чтобы не возвращаться в зону СВО, мобилизованный мужчина купил справку о своей смерти

Улан-Удэ. Бурятия. Житель Бурятии, чтобы не возвращаться в зону спецоперации, купил справку о своей смерти. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнского гарнизонного военного суда.

В ноябре 2022 года мужчину мобилизовали, а в марте 2023 года он получил отпуск, с которого не вернулся на службу в воинскую часть.

Выяснилось, что супруга мобилизованного неоднократно угрожала суицидом. В результате мужчина решил не возвращаться в зону СВО, а, чтобы его не искали, он купил не соответствующее действительности свидетельство о своей смерти.

Этот документ предоставил военной полиции, но командование установило подделку. 4 мая жителя Бурятии задержали по месту его жительства. За дезертирство Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима.