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Чтобы не возвращаться в зону СВО, мобилизованный мужчина купил справку о своей смерти

15:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Чтобы не возвращаться в зону СВО, мобилизованный мужчина купил справку о своей смерти
15:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
244
0
#Бурятия\n#суд\n#спецоперация\n#подделка документов
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
244
0

Теперь он проведет 5 лет в колонии строгого режима.

Улан-Удэ. Бурятия. Житель Бурятии, чтобы не возвращаться в зону спецоперации, купил справку о своей смерти. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнского гарнизонного военного суда.

В ноябре 2022 года мужчину мобилизовали, а в марте 2023 года он получил отпуск, с которого не вернулся на службу в воинскую часть.

Выяснилось, что супруга мобилизованного неоднократно угрожала суицидом. В результате мужчина решил не возвращаться в зону СВО, а, чтобы его не искали, он купил не соответствующее действительности свидетельство о своей смерти. 

Этот документ предоставил военной полиции, но командование установило подделку. 4 мая жителя Бурятии задержали по месту его жительства. За дезертирство Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима.  

15:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
244
0
#Бурятия\n#суд\n#спецоперация\n#подделка документов