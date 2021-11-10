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Конфискованные у взяточников деньги зачислят в бюджет Пенсионного фонда

17:10, 10 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Конфискованные у взяточников деньги зачислят в бюджет Пенсионного фонда
17:10, 10 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#Совет Федерации\n#законы\n#Пенсионный фонд\n#финансы и деньги\n#взятка\n#коррупция\n#пенсии
Фото: pixabay.com
99
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Документу осталось получить одобрение президента.

Москва. Совет Федерации поддержал закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России будут направлять деньги, изъятые у коррупционеров. Решение об этом сенаторы приняли на пленарном заседании 10 ноября, пишет «Парламентская газета»

Ранее документ был поддержан Госдумой. В силу он вступит в случае подписания президентом России.

Напомним, сейчас бюджет Пенсионного фонда формируется за счет страховых взносов, средств федерального бюджета, доходов от инвестирования пенсионных накоплений, добровольных взносов физических лиц и организаций, а также ряда других источников. 

Теперь в него будут перечислять еще и деньги, изъятые у взяточников, а также выручку от реализации конфискованного имущества лиц, осужденных за коррупционные преступления. 

 

17:10, 10 ноября, 2021
Евгений Кандаков
99
0
#Совет Федерации\n#законы\n#Пенсионный фонд\n#финансы и деньги\n#взятка\n#коррупция\n#пенсии
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