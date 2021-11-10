Конфискованные у взяточников деньги зачислят в бюджет Пенсионного фонда

Документу осталось получить одобрение президента.

Москва. Совет Федерации поддержал закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России будут направлять деньги, изъятые у коррупционеров. Решение об этом сенаторы приняли на пленарном заседании 10 ноября, пишет «Парламентская газета».

Ранее документ был поддержан Госдумой. В силу он вступит в случае подписания президентом России.

Напомним, сейчас бюджет Пенсионного фонда формируется за счет страховых взносов, средств федерального бюджета, доходов от инвестирования пенсионных накоплений, добровольных взносов физических лиц и организаций, а также ряда других источников.

Теперь в него будут перечислять еще и деньги, изъятые у взяточников, а также выручку от реализации конфискованного имущества лиц, осужденных за коррупционные преступления.