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В Екатеринбурге прошел несанкционированный Царский крестный ход

14:04, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
В Екатеринбурге прошел несанкционированный Царский крестный ход
14:04, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
219
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#Екатеринбург\n#Россия\n#епархия\n#традиции\n#власть\n#запрет
Фото: vk.com/ekaterinburg_eparhia
219
0

После литургии некоторые люди продолжили ежегодную традицию.

Екатеринбург. Россия. В Екатеринбурге прошел запрещенный властями Царский крестный ход. Об этом пишут “Известия”

Он проходит ежегодно в годовщину гибели последнего русского императора Николая II. Ранее местные власти приняли решение об отмене мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции. 

После богослужения возле Храма на Крови служители церкви напомнили горожанам о запрете проведения крестного хода. Часть людей все же отправилась пешком на Ганину яму. Верующие прошли по маршруту, где 102 года назад везли останки убитых членов царской семьи и их слуг.

14:04, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
219
0
#Екатеринбург\n#Россия\n#епархия\n#традиции\n#власть\n#запрет