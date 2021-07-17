В Екатеринбурге прошел несанкционированный Царский крестный ход

После литургии некоторые люди продолжили ежегодную традицию.

Екатеринбург. Россия. В Екатеринбурге прошел запрещенный властями Царский крестный ход. Об этом пишут “Известия”.

Он проходит ежегодно в годовщину гибели последнего русского императора Николая II. Ранее местные власти приняли решение об отмене мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции.

После богослужения возле Храма на Крови служители церкви напомнили горожанам о запрете проведения крестного хода. Часть людей все же отправилась пешком на Ганину яму. Верующие прошли по маршруту, где 102 года назад везли останки убитых членов царской семьи и их слуг.