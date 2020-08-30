Южная Осетия планирует открыть границу с Россией в середине сентября

Осетинский Минздрав увеличит запас медикаментов.

Цхинвал. Южная Осетия. Южная Осетия может открыть границу с Россией в ближайшие две недели. Об этом сообщают «Известия».

«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений», — сказал президент Южной Осетии Анатолий Бебилов.

Минздрав республики увеличит запасы медикаментов, расходных материалов и будет готов принимать пациентов.

Южноосетинский президент отметил, что пройдёт согласование действий с российской стороной и будут созданы одинаковые условия пересечения границы для граждан двух стран. При условии, что согласование пройдёт быстрее, то и границу могут открыть раньше озвученной даты.