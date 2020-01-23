Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении изменения в Конституцию

Они предусматривают новые требования к должностным лицам, усиливают роль парламента и Совфеда, а также укрепляют социальную защиту населения.



Москва. В Госдуме прошло голосование по поправкам в Конституцию. Документ был принят 23 января единогласно в первом чтении, сообщается на официальном сайте российского парламента.

В частности, за принятие высказались 432 депутата, против и воздержавшихся не было.

Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесен 20 января президентом России Владимиром Путиным. В нем говорится о расширении полномочий парламента и Совфеда, Конституционного суда, запрете для высших должностных лиц иметь вид на жительство в других странах, ограничении количества президентских сроков, приоритете основного закона над международными соглашениями и усилении социальных обязательств государства. Так, закрепляется необходимость индексации пенсий и социальных выплат, а также устанавливается, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного уровня.

Указанные дополнения глава государства предложил внести в Конституцию в своем послании Федеральному Собранию, представленном 15 января.

Как отметил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции России и не затрагивает ее фундаментальных положений.

На подготовку поправок к следующему чтению отведено 15 дней.