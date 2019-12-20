Полицию в России предложили наделить правом забирать детей у родителей

Сейчас это могут делать только органы опеки.

Москва. МВД подготовило поправки в законодательство, которые позволят сотрудникам полиции временно изымать детей из семей. Об этом заявил начальник профильного управления ведомства Станислав Колесник, сообщает «Интерфакс».

Речь идет только об экстренных случаях, когда жизни и здоровью ребенка угрожает опасность, а органы опеки пока не приняли надлежащих мер, пояснил Колесник. В настоящее время полицейские вынуждены спасать детей от агрессивных или невменяемых родителей, не имея на то полномочий, и рискуя быть привлеченными за это к ответственности. В связи с этим назрела необходимость внести соответствующие изменения в Семейный кодекс России, считает представитель МВД.

Добавим, вопрос подняли на заседании Совета при правительстве России по попечительству в социальной сфере. Когда указанные поправки будут направлены на рассмотрение Госдумы, объявлено не было.

Сейчас забирать детей у родителей могут лишь органы опеки, при наличии решения профильного регионального органа власти или главы муниципалитета. В дальнейшем через прокуратуру может быть подан иск о лишении родительских прав или ограничении таковых.