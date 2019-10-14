«Оказалось, что вы изумительные»: мама девочки с родимым пятном на лице рассказала о поддержке россиян

Американцы приехали в Краснодар на лечение.

Краснодар. Краснодарский край. Американка Кэрол Феннер – мама девочки с родимым пятном на лице – рассказала о лечение дочери в Краснодаре и поделилась впечатлениями о россиянах. Об этом пишет RT.

Девочка родилась с родимым пятном на лице, напоминающим маску Бэтмена. Опасность состоит в том, что гигантский врождённый меланоцитарный невус может переродиться в рак.

На родине родителям предложили дорогостоящее и длительное лечение, поэтому Кэрол Феннер рассказала о своей беде в Инстаграме и начала сбор средств. В один момент с женщиной связались краснодарские врачи и предложили иную методику: девочке введут препарат, который накапливается на месте невуса и приводит к гибели ткани. Под образовавшейся коркой растёт новая, здоровая кожа. После этого лазером уменьшается пигментация.

Мама приняла решение ехать в Россию. Знакомые и близкие восприняли ее выбор с недоумением.

«Все говорили, что я сошла с ума, что я не знаю, как точно будет проходить лечение, что лучшие хирурги только в США. Но по факту всё идёт хорошо <...>. Если лечение не сработает, мы просто начнём заново», — поделилась она.

Первая операция уже прошла успешно, вторую планируется провести в ноябре. Всего может потребоваться до 8 вмешательств.

Кэрол удалось собрать около 50 тыс. долларов, денег хватит на две операции.

«Перед тем как я сюда приехала, все говорили мне, что русские люди очень холодные и строгие. Но оказалось, что вы изумительные, очень дружелюбные и добрые. Мне постоянно предлагают помощь — купить подгузники или отдать детскую одежду», - поделилась мама.

Женщина отметила, что осень в Краснодаре суровая и холодная, и созналась, что ей очень не хватает бразильского кофе.

«Очень по нему скучаю. Но я не жалуюсь, мы тут с определённой целью, и какие-то неудобства совершенно не важны», - заметила она.

Еще больше Кэрол скучает по мужу, который остался в США и пока не может приехать. Сейчас малышка вместе с мамой ждет бабушку, которая приедет в Россию зимой.