Матери-инвалиду не хотели отдавать новорожденного в Магнитогорске

После публикации в СМИ соцзащита изменила решение.

Магнитогорск. Челябинская область. Роддом в Магнитогорске не хотел отдавать новорождённого ребенка матери-инвалиду. Об этом пишет «КП-Челябинск».

20-летняя девушка выросла в интернате для детей с замедленным психическим развитием. Две недели назад она стала мамой, однако врачи посоветовали ей отказаться от ребенка, ссылаясь на неспособность девушки прокормить и воспитать дочь.

Молодая мама с братом обратились в СМИ, к делу подключился аппарат уполномоченного по правам ребенка Челябинской области.

После широкого обсуждения в медиа, органы соцзащиты Магнитогорска приняли решение отдать младенца матери. Девушку положили в больницу к дочери и пообещали, что выписка обеих пройдет 22 марта.

«Отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации Магнитогорска не возражает в передаче девочки на воспитание матери. Ребенок будет проживать с матерью», - сказала начальник отдела опеки и попечительства Наталья Юрченко журналисту издания.