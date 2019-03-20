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Матери-инвалиду не хотели отдавать новорожденного в Магнитогорске

11:10, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
11:10, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#дети\n#инвалиды\n#сироты\n#соцзащита\n#мама\n#Урал\n#органы опеки\n#роды
Фото: pxhere.com
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После публикации в СМИ соцзащита изменила решение.

Магнитогорск. Челябинская область. Роддом в Магнитогорске не хотел отдавать новорождённого ребенка матери-инвалиду. Об этом пишет «КП-Челябинск».

20-летняя девушка выросла в интернате для детей с замедленным психическим развитием. Две недели назад она стала мамой, однако врачи посоветовали ей отказаться от ребенка, ссылаясь на неспособность девушки прокормить и воспитать дочь.

Молодая мама с братом обратились в СМИ, к делу подключился аппарат уполномоченного по правам ребенка Челябинской области.

После широкого обсуждения в медиа, органы соцзащиты Магнитогорска приняли решение отдать младенца матери. Девушку положили в больницу к дочери и пообещали, что выписка обеих пройдет 22 марта.

«Отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации Магнитогорска не возражает в передаче девочки на воспитание матери. Ребенок будет проживать с матерью», - сказала начальник отдела опеки и попечительства Наталья Юрченко журналисту издания.

11:10, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
99
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#дети\n#инвалиды\n#сироты\n#соцзащита\n#мама\n#Урал\n#органы опеки\n#роды

 

 

 


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