Генпрокуратура подала иск на 1,5 млрд рублей к экс-главе Марий Эл Маркелову

Среди его имущества жилой комплекс, квартиры, земельные участи и другое.

Москва. Генпрокуратура подала иск на 1,5 млрд руб. к бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову с требованием обратить в доход государства имущество, на которое экс-чиновник не предоставил сведений о приобретении на законные доходы. Об этом пишет РБК.

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, Генпрокуратура планирует передать в казну жилой комплекс в природоохранной зоне региона, квартиры, земельные участки в Москве и республиканской столице, а также другое имущество.

Напомним, Маркелову предъявили обвинение в особо крупном взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.