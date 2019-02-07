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Google начал удалять из поисковой выдачи запрещенные в России сайты

09:27, 07 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:27, 07 февраля, 2019
Дарья Снидкова
182
0
#интернет\n#Google\n#запрет\n#сайт\n#Роскомнадзор
Фото: flickr.com
182
0

Иначе поисковику грозит блокировка Роскомнадзора.

Москва. Поисковик Google начал удалять из поисковый выдачи запрещенные в России сайты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Ведомости».

Список таких сайтов составляет Роскомнадзор и включает в Единый реестр запрещенной информации. Туда попадают веб-страницы с призывами к экстремизму, распространяющие порнографию, рекламирующие наркотики и азартные игры, а также пиратские ресурсы.

Требования вступившего в силу закона от 1 октября 2018 года выполнили «Яндекс», «Спутник», «Маил.ру».

Американский поисковик отказывался фильтровать выдачу, за что Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей в конце 2018 года.

09:27, 07 февраля, 2019
Дарья Снидкова
182
0
#интернет\n#Google\n#запрет\n#сайт\n#Роскомнадзор

 

 

 


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