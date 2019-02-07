Google начал удалять из поисковой выдачи запрещенные в России сайты

Иначе поисковику грозит блокировка Роскомнадзора.



Москва. Поисковик Google начал удалять из поисковый выдачи запрещенные в России сайты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Ведомости».

Список таких сайтов составляет Роскомнадзор и включает в Единый реестр запрещенной информации. Туда попадают веб-страницы с призывами к экстремизму, распространяющие порнографию, рекламирующие наркотики и азартные игры, а также пиратские ресурсы.

Требования вступившего в силу закона от 1 октября 2018 года выполнили «Яндекс», «Спутник», «Маил.ру».

Американский поисковик отказывался фильтровать выдачу, за что Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей в конце 2018 года.