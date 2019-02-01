В Москве наградили экипаж рейса, пассажир которого требовал направить самолет в Афганистан

Убыток авиакомпании составил 450 тыс. рублей.

Москва. Экипаж рейса Сургут-Москва, пассажир которого требовал направить самолет в Афганистан, наградил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Корпоративные медали получили командир пассажирского самолета, второй пилот и бортпроводницы.

Напомним, попытка захвата самолета произошла 22 января. Пассажир прорвался в кабину пилотов, где угрожал якобы имевшимся у него оружием. Рейс совершили экстренную посадку в Ханты-Мансийске.

На следующий день подозреваемого арестовали на два месяца.

Убыток авиакомпании в результате инцидента составил 450 тыс. рублей.