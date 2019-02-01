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В Москве наградили экипаж рейса, пассажир которого требовал направить самолет в Афганистан

19:00, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
222
0
#Москва\n#захват\n#награждение\n#самолет
Фото: pxhere.com
222
0

Убыток авиакомпании составил 450 тыс. рублей.

Москва. Экипаж рейса Сургут-Москва, пассажир которого требовал направить самолет в Афганистан, наградил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Корпоративные медали получили командир пассажирского самолета, второй пилот и бортпроводницы.

Напомним, попытка захвата самолета произошла 22 января. Пассажир прорвался в кабину пилотов, где угрожал якобы имевшимся у него оружием. Рейс совершили экстренную посадку в Ханты-Мансийске.

На следующий день подозреваемого арестовали на два месяца.

Убыток авиакомпании в результате инцидента составил 450 тыс. рублей.

19:00, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
222
0
#Москва\n#захват\n#награждение\n#самолет

 

 

 


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