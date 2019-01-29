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Россиянам могут дать возможность брать ипотечные каникулы

13:53, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
13:53, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
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#ипотека\n#Москва\n#каникулы\n#Центробанк\n#деньги\n#законопроект
Фото: Pixabay
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Ипотечные каникулы предложил ввести Центробанк.

Москва. Россияне в сложной жизненной ситуации смогут брать ипотечные каникулы. Такой законопроект предложил Центробанк, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Согласно предложению, ипотечный заемщик может взять «отпуск» по одному из кредитов в общей сложности на год, но не более 6 месяцев за раз, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.  Примером «сложной жизненной ситуации» приводят ситуацию, когда человек теряет работу, а его платежи превышают 50% текущего дохода.

По мнению Швецова, заемщик заинтересован в том, чтобы тратить дни каникул как можно меньше, чтобы на случай непредвиденной ситуации он мог использовать свое право несколько раз.

Также, согласно законопроекту регулятора, человек должен сам решить «берёт он полные каникулы, то есть не платит вообще, либо в течение этого времени просто снижает суммы платежей».

13:53, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
205
0
#ипотека\n#Москва\n#каникулы\n#Центробанк\n#деньги\n#законопроект

 

 

 


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