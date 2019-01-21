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В России ставить автомобиль на учет будут по прописке

10:28, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
10:28, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
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#авто\n#ГИБДД\n#регионы\n#Москва\n#автомобилисты\n#водители\n#автомобиль
Фото: pxhere.com
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Нововведение вступит в силу в августе.

Москва. ГИДББ России обяжет автомобилистов ставить машины на учет в регионе своей регистрации. Об этом пишет «Ъ».

Поставить автомобиль с «неместным» номером станет невозможно с 4 августа 2019 года – тогда нововведение вступит в силу.

Сейчас москвич может купить автомобиль, к примеру, в Удмуртии и поставить на учет с номером от прежнего владельца (то есть с кодом региона 18). С августа автовладельцы с машинами с неместным региональным кодом обязаны будут получить новый номер.

«Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности полиции. При разработке учитывался мировой опыт, а также принимались во внимание обращения граждан», - пояснили изданию в полиции.

10:28, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
276
0
#авто\n#ГИБДД\n#регионы\n#Москва\n#автомобилисты\n#водители\n#автомобиль

 

 

 


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