В России ставить автомобиль на учет будут по прописке

Нововведение вступит в силу в августе.

Москва. ГИДББ России обяжет автомобилистов ставить машины на учет в регионе своей регистрации. Об этом пишет «Ъ».

Поставить автомобиль с «неместным» номером станет невозможно с 4 августа 2019 года – тогда нововведение вступит в силу.

Сейчас москвич может купить автомобиль, к примеру, в Удмуртии и поставить на учет с номером от прежнего владельца (то есть с кодом региона 18). С августа автовладельцы с машинами с неместным региональным кодом обязаны будут получить новый номер.

«Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности полиции. При разработке учитывался мировой опыт, а также принимались во внимание обращения граждан», - пояснили изданию в полиции.