Дело о клевете возбудили после похорон криминального авторитета в Амурске

Автор скандального видео заявил, что гроб несли прокурор и глава районной полиции.





Амурск. Хабаровский край. Уголовное дело о клевете возбудили после похорон криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ИА AmurMedia.

Напомним, в начале января неизвестный автор снял видео, в котором утверждал, что гроб Зарубина несут прокурор Амурска и глава районной полиции. Также мужчина отметил, что из-за процессии ГИБДД перекрыла дороги.

В МВД Хабаровского края такие заявления опровергли.

В настоящий момент проводятся следственные действия. Известна личность автора видео и факт того, что он состоял на учете в полиции.