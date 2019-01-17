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Дело о клевете возбудили после похорон криминального авторитета в Амурске

14:45, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
14:45, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
188
0
#видео\n#клевета\n#Хабаровск
Фото: torange.biz
188
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Автор скандального видео заявил, что гроб несли прокурор и глава районной полиции.

Амурск. Хабаровский край. Уголовное дело о клевете возбудили после похорон криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ИА AmurMedia.

Напомним, в начале января неизвестный автор снял видео, в котором утверждал, что гроб Зарубина несут прокурор Амурска и глава районной полиции. Также мужчина отметил, что из-за процессии ГИБДД перекрыла дороги.

В МВД Хабаровского края такие заявления опровергли.

В настоящий момент проводятся следственные действия. Известна личность автора видео и факт того, что он состоял на учете в полиции.

14:45, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
188
0
#видео\n#клевета\n#Хабаровск

 

 

 


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