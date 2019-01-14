Впервые за долгое время россияне сократили расходы на Новый год

В среднем население потратили на 325 рублей меньше.

Москва. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) посчитал траты россиян на празднование Нового 2019 года. Результаты опубликовали на сайте организации.

Средняя сумма расходов составила примерно 13,9 тыс. рублей, когда в прошлом году - около 14,2 тыс. рублей.

Как пишет «Газета.ру», сокращение трат произошло впервые с 2006 года, когда впервые стали проводиться данные исследования.

На подарки население потратило в среднем по 5,4 тыс. рублей, на «стол» - по 4,6 тыс. рублей, на поездки, елки, рестораны и прочее – чуть менее 4 тыс. рублей.

По данным социологов, две трети жителей страны порадовала новогодняя неделя.

В целом, россияне в праздники были в гостях (30%), гуляли на природе (28%), ходили на каток или катались на лыжах (24%) и работали (21%).