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Покрас Лампас создал самое большое каллиграфити в мире перед «РЖД Ареной» в Москве

11:53, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
11:53, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
851
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#футбол\n#Москва\n#современное искусство\n#художник\n#Локомотив
Фото: ФК "Локомотив"
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Площадь росписи составила более 11 тыс. кв.м.

Москва. Российский художник-каллиграф Покрас Лампас расписал арену перед «РЖД Ареной» в Москве. Площадь окрасилась в фирменные цвета ФК «Локомотив», сообщила пресс-служба клуба.

Самое большое каллиграфити в мире. Покрас Лампас x "Локомотив"

Вчера наша арена была местом встречи любителей футбола, а сегодня стала ещё и современным арт-объектом. Встречайте совместный проект художника-каллиграфа Покраса Лампаса и футбольного клуба "Локомотив". 11 тысяч квадратных метров - новый виток в творчестве художника и всей арт-индустрии.

Художник расписал более 11 тыс. кв.м., что является и мировым, и личным рекордом Покраса Лампаса. В прошлом модный дом Fendi заказал у него роспись крыши «Квадратного Колизея», что теперь является самой большой каллиграфией в Италии.

На создание арт-объекта ушел месяц работы и больше 5 тыс. литров краски.

По словам генерального директора ФК «Локомотив» Ильи Геркуса, руководство клуба стремится поставить посещение матча в один ряд с походом в кинотеатр или парк. У места должна быть «уникальная атмосфера» и достойный уровень сервиса и комфорта внутри.

Сам художник заявил, что оставил несколько «пасхалок» для своей публики.

«Текст написан на разных языках мира – это подчеркивает мультикультурность современного спорта», - заявил он.

Кроме того, роспись находится около стадиона, поэтому, чтобы увидеть красно-зеленый орнамент, билет на матч покупать не нужно.

 

11:53, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
851
0
#футбол\n#Москва\n#современное искусство\n#художник\n#Локомотив

 

 

 


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