Россияне назвали объединяющие страну символы

Среди них оливье, День победы и «Ирония судьбы или с легким паром».

Москва. ВЦИОМ провел опрос об объединяющих россиян символах страны. Данные опубликованы на сайте центра.

Согласно полученным данным, первое место занял гимн России, за который проголосовали 20% опрошенных. Второе место – песни «День Победы» с 8% голосов и «Катюша» с 7%.

Литературными объединяющими символами стали «Война и мир» Льва Толстова (11%), произведения Александра Пушкина (4%) и роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» (3%).

Среди важных исторических событий россияне отметили День Победы (63%), присоединение Крыма (12%), революция 1917 года (8%), полет Юрия Гагарина, Отечественную войну 1812 года и распад СССР выбрали 5% опрошенных.

В топ фильмов вошли «Ирония судьбы, или с легким паром!» (9%) и «Москва слезам не верит» (5%). Важность картин «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни старики», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» отметили 4% россиян.

Главным праздничным блюдом в стране считается оливье (51%), 28% опрошенных вспомнили о селедке под шубой и пельмени, еще 17% — борщ.



Главными символами являются народ (9%), любовь к родине и патриотизм (8%).

Телефонный опрос провели 18 октября среди 1600 совершеннолетних граждан России в преддверии Дня народного единства.