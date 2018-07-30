В России продлили программу льготного автокредитования

Для жителей Дальнего Востока установили дополнительные льготы.

Москва. В России программу льготного автокредитования продлили до 2020 года. Об этом пишет RT.

Кроме того, для повышения доступности автомобилей отечественного производства жителям Дальнего Востока увеличили скидку в рамках проектов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до 25%.

Напомним, в 2017 году премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому те, кто имеет несколько детей или покупает автомобиль впервые, имеют право на скидку в размере 10% от стоимости автомобиля.