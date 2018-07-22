В Нижнем Тагиле простились с первой женой Владимира Высоцкого

Народной артистке России Изе Высоцкой был 81 год.

Нижний Тагил. Свердловская область. В Нижнем Тагиле в воскресенье, простились с первой женой Владимира Высоцкого – народной артисткой России Изой Высоцкой. Как пишет Вечерняя Москва, церемонию посетили сотни человек.

«Это и актеры, и режиссеры, и журналисты, и зрители, и друзья. Было много теплых слов и слез», - цитирует издание слова Ольги Анисимовой, директора Нижнетагильского драматического театра, в котором в последние годы работала Высоцкая.

На здании театра планируется установить памятную доску в честь актрисы.

Напомним, что Иза Высоцкая скончалась в пятницу, 20 июля. Ей был 81 год.