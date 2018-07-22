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В Нижнем Тагиле простились с первой женой Владимира Высоцкого

19:20, 22 июля, 2018
19:20, 22 июля, 2018
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#культура\n#траур\n#театр\n#Владимир Высоцкогий\n#Нижний Тагил\n#Свердловская область
Фото: vk.com/tagildrama
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Народной артистке России Изе Высоцкой был 81 год.

Нижний Тагил. Свердловская область. В Нижнем Тагиле в воскресенье, простились с первой женой Владимира Высоцкого – народной артисткой России Изой Высоцкой. Как пишет Вечерняя Москва, церемонию посетили сотни человек.

«Это и актеры, и режиссеры, и журналисты, и зрители, и друзья. Было много теплых слов и слез», - цитирует издание слова Ольги Анисимовой, директора Нижнетагильского драматического театра, в котором в последние годы работала Высоцкая.

На здании театра планируется установить памятную доску в честь актрисы.

Напомним, что Иза Высоцкая скончалась в пятницу, 20 июля. Ей был 81 год.

19:20, 22 июля, 2018
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#культура\n#траур\n#театр\n#Владимир Высоцкогий\n#Нижний Тагил\n#Свердловская область

 

 

 


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