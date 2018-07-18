«Hyundai» и «Kia» стали самыми угоняемыми автомобилями в России

Машины среднего класса похищают для разбора на запчасти, а представительского класса – для перепродажи.

Москва. По итогам первого полугодия 2018 года самыми угоняемыми атвомобилями в России стали «Хендай» (модели: Solaris, Creta, Santa Fe, Tucson, IX35, i30, Genesis) и «Киа» (Sportage, Rio, Ceed, Optima, Quoris). Об этом сообщает Российская Газета.

Также в первую пятерку вошли Toyota с модельным рядом: Camry, Land Cruiser 200, RAV4, Hilux, Nissan Almera, Pathfinder, X-Trail, Qashqai, и Ford (Focus, Mondeo).

Чуть ниже в списке угоняемых машин разместились: Renault, Lexus и Mazda.

По словам страховых экспертов, автомобили среднего класса угоняют для разбора на запчасти, а машины представительского класса – для перепродажи.