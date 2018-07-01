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В России вступили в силу поправки в ПДД

12:38, 01 июля, 2018
12:38, 01 июля, 2018
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#ГИБДД\n#ПДД\n#Россия\n#правила дорожного движения\n#поправки
Фото: pixabay.com
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Они ограничивают движение неэкологичного транспорта.

Москва. Россия. В России вступили поправки в правила дорожного движения. Как сообщает «Российская газета», они ограничивают движение неэкологичного транспорта.

Как пишет издание, появился знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»: это касается владельцев машин класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2».

Новый знак могут использовать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Контролировать исполнение закона должны инспекторы и дорожные камеры.

«РГ» со ссылкой на «Коммерсант» также уточняет, что на данный момент знаки существую только на бумаге, так как техтребования к ним до сих пор не закреплены в ГОСТах.

12:38, 01 июля, 2018
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#ГИБДД\n#ПДД\n#Россия\n#правила дорожного движения\n#поправки

 

 

 


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