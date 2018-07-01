В России вступили в силу поправки в ПДД

Они ограничивают движение неэкологичного транспорта.

Москва. Россия. В России вступили поправки в правила дорожного движения. Как сообщает «Российская газета», они ограничивают движение неэкологичного транспорта.

Как пишет издание, появился знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»: это касается владельцев машин класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2».

Новый знак могут использовать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Контролировать исполнение закона должны инспекторы и дорожные камеры.

«РГ» со ссылкой на «Коммерсант» также уточняет, что на данный момент знаки существую только на бумаге, так как техтребования к ним до сих пор не закреплены в ГОСТах.