Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

Президент отметил, что относится к этой теме с особой осторожностью.

Москва. Владимир Путин на «Прямой линии» ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста. Президент отметил, что относится к этой теме с особой осторожностью.

«Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед Правительством - это повышение доходов пенсионеров, причем значительное», - отметил глава.

За этим стоит решение другой важной задачи – уменьшение количества людей, которые живут за чертой бедности в два раза.

В ближайшее время кабмин страны разработает меры для решения этих вопросов.