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Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

18:45, 07 июня, 2018
Анна Торхова
18:45, 07 июня, 2018
Анна Торхова
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#пенсии\n#прямая линия\n#Москва\n#Россия\n#Путин
Фото: kremlin.ru
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Президент отметил, что относится к этой теме с особой осторожностью.

Москва. Владимир Путин на «Прямой линии» ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста. Президент отметил, что относится к этой теме с особой осторожностью.

«Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед Правительством  - это повышение доходов пенсионеров, причем значительное», - отметил глава.

За этим стоит решение другой важной задачи – уменьшение количества людей, которые живут за чертой бедности в два раза.

В ближайшее время кабмин страны разработает меры для решения этих вопросов.

18:45, 07 июня, 2018
Анна Торхова
376
0
#пенсии\n#прямая линия\n#Москва\n#Россия\n#Путин

 

 

 


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