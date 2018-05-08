Telegram подал жалобу на решение Верховного суда

Также юристы компании оспаривают законность приказа ФСБ.

Москва. Решение Верховного суда России оспаривают юристы мессенджера Telegram. Как пишет «Коммерсантъ», текст жалобы опубликован на сайте правозащитной организации «Агора».

По версии компании, Верховный суд допустил ошибку, признав законным приказ ФСБ, согласно которому ведомство имеет право на получение доступа к конфиденциальной информации. На самом деле он противоречит 5 федеральным законам и Уголовно-процессуальному кодексу, считают адвокаты мессенджера.

Также они задают вопрос: относится ли информация, необходимая для декодирования сообщений в мессенджере, к особо охраняемой и подлежащей выдаче на основании судебной санкции?

В своем решении от 20 марта Верховный суд указал, что на эту информацию гарантии судебного контроля не распространяются. Правомерность этого решения тоже пытаются оспорить юристы Telegram.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы распорядился заблокировать Telegram, отказавшийся выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки террористов.

В силу ряда технических сложностей, полностью заблокировать мессенджер в России не удалось до сих пор. При этом пострадали сайты ряда сторонних компаний.