play
pause
  • $ 62.71 ↓
  • € 74.81 ↓

Telegram подал жалобу на решение Верховного суда

16:08, 08 мая, 2018
Евгений Кандаков
16:08, 08 мая, 2018
Евгений Кандаков
228
0
#интернет\n#запрет\n#Верховный суд России\n#мессенджер\n#Telegram
Фото: pixabay.com
228
0

Также юристы компании оспаривают законность приказа ФСБ.  

Москва. Решение Верховного суда России оспаривают юристы мессенджера Telegram. Как пишет «Коммерсантъ», текст жалобы опубликован на сайте правозащитной организации «Агора». 

По версии компании, Верховный суд допустил ошибку, признав законным приказ ФСБ, согласно которому ведомство имеет право на получение доступа к конфиденциальной информации. На самом деле он противоречит 5 федеральным законам и Уголовно-процессуальному кодексу, считают адвокаты мессенджера. 

Также они задают вопрос: относится ли информация, необходимая для декодирования сообщений в мессенджере, к особо охраняемой и подлежащей выдаче на основании судебной санкции?   

В своем решении от 20 марта Верховный суд указал, что на эту информацию гарантии судебного контроля не распространяются. Правомерность этого решения тоже пытаются оспорить юристы Telegram. 

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы распорядился заблокировать Telegram, отказавшийся выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки террористов. 

В силу ряда технических сложностей, полностью заблокировать мессенджер в России не удалось до сих пор. При этом пострадали сайты ряда сторонних компаний.

16:08, 08 мая, 2018
Евгений Кандаков
228
0
#интернет\n#запрет\n#Верховный суд России\n#мессенджер\n#Telegram

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии предложили заменить ямочный ремонт «картами»

17:57, 02 мая, 2018
15855

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

8103
11:08, 07 мая, 2018

Непростое решение: глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал свою отставку

7978
09:35, 03 мая, 2018

Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку

7045
08:55, 03 мая, 2018

Ижевск «юрского периода»: чем запомнился экс-глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин

6385
15:50, 03 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
8151

Российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство

2961
20:00, 05 мая, 2018

В честь инаугурации Владимира Путина в России выпустили «царь-телефоны» стоимостью в 1,9 млн рублей

2905
14:45, 05 мая, 2018

Бьорндален может возглавить сборную России по биатлону

2880
20:10, 01 мая, 2018

Две двухлетние девочки выпали из окна девятого этажа в Кирове

2440
13:55, 02 мая, 2018

Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря

19:04, 04 мая, 2018
2638

В Китае работодатели будут контролировать эмоции своих сотрудников

2154
18:20, 01 мая, 2018

В Сан-Паулу рухнула горящая многоэтажка

2062
16:00, 01 мая, 2018

В США пеликаны едва не сорвали студентам выпускной

2043
12:45, 01 мая, 2018

Папа Римский Франциск продаст свой суперкар Lamborghini

2034
14:56, 04 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: завершение фестиваля Чайковского и программа Дня Победы

Поздравление ветеранов

Удмуртия в минуту: обрушение лоджии в Кизнере и глазовский «Прогресс» без плей-офф

07 мая, 2018